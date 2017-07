Steenwijkerlandse wethouder Bert Dedden stapt op

CPB-fractie wil ver­huis­on­der­zoek Kermis- en Circusmuseum Steenwijk

18:44 De CPB in Steenwijkerland wil het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk verplaatsen naar het NS-station. In een motie vraagt de fractie het college te onderzoeken of het mogelijk is het gesloten museum aan de Markt/Onnastraat te verhuizen naar de leegstaande stationsruimte.