Stelende schoonmaker in zwembaden Steenwijk en Vollenhove krijgt werkstraf

In de zomer van 2015 bleek er ruim 2300 euro te zijn verdwenen uit het kantoor van Zwembad Vollenhove. De directie besloot camera's op te hangen. Dit werd meteen ook in zwembad De Waterwyck in Steenwijk gedaan. Daar had de maatregel een paar maanden al effect. Bij een diefstal van 140 euro uit het kantoor werd de schoonmaker betrapt. Zijn werkgever, ook zijn neef, herkende de 44-jarige Hermannus de B. Hij bekende deze diefstal, maar zei woensdag niets te maken te hebben met het ontvreemde geld uit Vollenhove. Volgens het Openbaar Ministerie werd erna geprobeerd via bemiddeling de zaak op te lossen. Terwijl dat mislukte, bleek De B. in april dit jaar opnieuw betrokken bij een delict bij een van de zwembaden. Na een inbraakmelding op zondag 2 april werd in een bosje even buiten de Waterwyck De B. aangetroffen, in het zwart gekleed. In zijn tas zat een blauw geldkistje uit het kantoor van het bad.