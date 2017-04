Swingen in Steenwijk met de zestigers van meidengroep Luv

Vorig jaar bliezen de zangeressen Jose Hoebee en Marga Scheide Luv nieuw leven in. Met als derde zangeres Ria Tielsch, die aan het eind van de hoogtijdagen ook al het derde groepslid Patty Brard verving. Zaterdagavond maakte Steenwijk kennis met Luv tijdens The Big Revival, een muziekfeest met deejays van voormalig Steenwijker uitgaansgelegenheden.

Yes I do

In De Meenthe bewezen de inmiddels zestigers van Luv dat ze nogal altijd kunnen swingen. Nummers als 'Yes I do', 'Trojan Horse' en 'You're the greatest lover' klonken nog net zoals veertig jaar geleden.