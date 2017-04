Doel van deze foldermarkt is iedereen die werkzaam is in de vrijetijdssector kennis en ervaring uit te laten wisselen en elkaars folders te delen, waardoor het lokale aanbod optimaal in de etalage komt te staan. Gasten die komend seizoen in Zuidwest Drenthe verblijven, kunnen zo goed geïnformeerd worden over de vele mogelijkheden die de streek te bieden heeft. ,,Het lokale aanbod wordt versterkt en bezoekers aan Zuidwest Drenthe gaan als ambassadeur van onze regio weer naar huis", adus Marloes van Schooten van Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe.