Tranen bij bouwgroep schommelgondel Belt-Schutsloot

In de feesttent werden de twintigers dit weekend als helden onthaald; The Ultimate strandde al voor de start van de gondelvaart. Hun bloemenboot "Bepakt", met drie topzwaar beladen fietsen, dreigde te kapseizoen. Daarop bliezen de bouwers de boel af. Een drama voor de vriendenploeg die de voorbije maanden elk vrij uur in de bouw van hun creatie stak.

Schommelen

We varen niet. Het wijselijk besluit was unaniem en viel in een split second. Onverantwoord om met deze gevaarlijk schommelende gondel - 7 meter hoog, 13 meter lang - de Schutsloot in te varen, met alle risico's van dien voor publiek. 'Hij zal maar omslaan. Mag je niet aan denken.'

's Ochtends was er al stress. 'Te weinig mankracht', zegt Marieke Vogel van de vaste crew, 'het schoot helemaal niet op.' Een noodoproep op Facebook deed wonderen: 'Beltigers kwamen vrijdag nog uit alle hoeken om ons te helpen.'

Afvaart

Bij de afvaart ging het mis. 'We moesten nog drie kwartier varen naar de startplek, de bokrok er nog omheen. Eten en omkleden', vertelt Arne de Jonge, 'maar eenmaal los van de walkant ging de gondel helemaal schuin.' Er kwamen sjorbanden aan te pas, de bok werd verzwaard met jerrycans gevuld met water en zand. Hielp niet. Nu begon ook het aggregaat te schuiven. 'We varen niet.' Iemand zei het. Drie dodelijke woorden na maanden van opbouwen; lassen, zagen, knippen, timmeren en - the finishing touch - 140.000 dahlia's in het gevaarte spijkeren. 'De tranen stroomden over m'n wangen', zegt Marieke. 'Al die tijd, al die energie, het is zó'n deceptie.' Corine de Witt knikt: 'Het is ook de vermoeidheid. Je bréékt gewoon.'

Uiteindelijk werd Jeroen Jager van de Oranjevereniging opgetrommeld; de grijper van zijn kraan "hapte" de hoogste fiets van de bok. Noodgreep. 'Gewicht eraf óf niet varen.' Toen sloten ze toch nog aan en sleepten met hun gehavende gondel zelfs 1916 punten in de wacht. 'Veel mensen dachten dat het zo hoorde...'

Tandvlees