,,Het festival was jarenlang een succes, maar is langzaam doodgebloed. Met ons jubileum in zicht is besloten het weer nieuw leven in te blazen. In het voorzittersoverleg van vereniging in Vollenhove bleek dat ook de fanfare graag iets in de open lucht wilde doen. We hebben elkaar gevonden en ook koor De Zeeklank heeft zich aangesloten bij het initiatief”, zegt Jos Lok van de toneelvereniging. Het resultaat is een vierdaags festival in het tuinencomplex. Op de grasweide wordt een podium met overkapping gebouwd. Voor de bezoekers komen er 200 stoelen te staan en er zijn de nodige staanplaatsen. Horecabedrijven verzorgen een hapje en drankje.