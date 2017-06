Vocal@Motion wint Drentse Korenslag

De zangwedstrijd wordt iedere twee jaar gehouden door de Bond van Koren in Drenthe, waarbij Vocal@motion is aangesloten. Twee jaar geleden viel het Steenwijker koor in de prijzen en ook dit jaar ging de beker mee naar huis. De jury schreef in het rapport over Vocal@Motion ‘diversiteit in klank en repertoire, een uitstraling waar de beleving van de muziek van afstraalt, goede afstemming van stemsoorten en plezier in het zingen.’