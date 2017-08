Vrijspraak voor zware mishandeling met bierfles

Een man die in april in Steenwijk een gebroken kaak opliep, deed aangifte van zware mishandeling. De verdachte ontkende woensdag bij de politierechter in alle toonaarden en werd vrijgesproken.

Er was drank in het spel op die warme lenteavond van 23 april dit jaar in Steenwijk. Een groepje stond te wildplassen in de gracht en de sfeer was vrolijk. Die vrolijkheid verdween toen de 36-jarige Hasan K. ruzie kreeg met één van de wildplassers. Een derde sprong tussenbeide en zou vervolgens door K. geslagen zijn. K. had daarbij een bierfles in zijn hand.

Wankel

Het slachtoffer ging tegen de vlakte en in het ziekenhuis bleek dat zijn kaak gebroken was. Maar is het daadwerkelijk zo gegaan? ,,Als ik die jongen met een bierfles in de hand neergeslagen had, hoe kan het dan dat hij alleen wat schrammen op zijn gezicht had? Dan moet hij toch op zijn minst een snee zijn opgelopen?'' vroeg K. zich hardop af in de rechtszaal. Hij had niet eens een flesje in zijn hand. Het slachtoffer, dat vermoedelijk door de drank toch al wankel ter been was, viel ongelukkig na een duw van hem. K. werd later die avond opgepakt in het café waar tegenover het gebeurde.

Erg korte verklaringen

Meerdere getuigen meenden gezien te hebben dat K. het slachtoffer sloeg. ,,Ik kreeg een klap en ik hoorde glas breken'', verklaarde het slachtoffer tegenover de politie. Maar ook duidelijk was dat hij verward was in zijn verhoor. En vooral bleek dat agenten schroomden om door te vragen wat de getuigen nu precies gezien hadden.

De kroegeigenaar verklaarde dat hij niets had gezien, maar hij had het wel over een opstootje. Wat hij daarvan gezien had, werd niet door agenten gevraagd. ,,De verklaringen waren erg kort en de politie had er meer tijd aan kunnen en moeten besteden, juist ook gelet op het ernstige letsel'', zei de officier van justitie. Het was extra vervelend omdat door die summiere antwoorden de officier niet duidelijk kreeg wat er nou precies die avond gebeurd is. En bij twijfel, geldt vrijspraak. Daar was ook raadsvrouw Jantina Rump het mee eens. ,,Er ligt onvoldoende bewijs.''