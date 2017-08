Woodstockganger heeft droomvrouw uit 'grote tente' nog niet gevonden

Wij helpen onze vriend in nood op zoek naar zijn woodstockliefde. Hij heeft op vrijdagavond 4 augustus rond 03:00/03:30 een hele leuk meid ontmoet in de grote tente. Ze heeft blond haar, ongeveer 1.75m lang, normaal postuur. Hij heeft alle Dicky Woodstock foto's grondig bestudeerd, maar helaas, na zes dagen nog steeds geen resultaat. Herken jij deze jongen en heb een leuk gesprek met hem gehad bij de bar en wil jij hem nog eens ontmoeten? Stuur ons een priveberichtje!

Heb je haar al gevonden?

,,Nee, ik heb haar nog niet gevonden. We zien de lol wel in van al die reacties. We kunnen er de hele dag om lachen."

Je laat de vrouw van je dromen lopen! Hoe had je dat zo?

,,Ze stond vrijdagavond naast me en we raakten in gesprek. Het was leuk, gezellig. Ineens werd ze door een vriendin meegetrokken. Ze moest met de taxi mee. En weg was ze."

En als je dan toch van Woodstock naar huis fietst, bedenk je een plan?

,,Op de terugweg had ik het er met m'n broertje nog over. De volgende dag heb ik op Facebook alle foto's bekeken. En dat zijn er wat, een paar honderd per dag. Tijdens een etentje bedacht een vriendin dat er maar een oproep op Facebook moest. Zij is weer goed bevriend met Aleida, de beheerder van de Woodstock-pagina."

Hoe nu verder?

,,In augustus ga ik afstuderen, civiele techniek aan de NHL in Leeuwarden. En ik hoop volgend jaar samen met haar naar Woodstock te gaan."