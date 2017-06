Boeren boos over miljoenopbrengst windmolenpark

Een groep van 32 boeren heeft een rechtszaak aangespannen tegen Westermeerwind BV, de ontwikkelaar van het vorig jaar geopende windmolenpark voor de kust van Urk. De boeren vinden dat zij recht hebben op een deel van de miljoenenopbrengst van het buitendijkse windmolenpark. In hun ogen probeert Westermeerwind onder de gemaakte afspraken uit te komen. Daardoor zou de groep boeren enkele tientallen miljoenen euro’s mislopen. Maandag dient de zaak voor de rechtbank in Lelystad.

Grootste windmolenpark van Nederland

Na ruim vijftien jaar voorbereiden en een jaar bouwen werd vorig jaar juni het grootste ‘nearshore’ windmolenpark van Nederland opgeleverd. Voor de kust van Noordoostpolder, even boven Urk, werden 48 windmolens in het IJsselmeer geplaatst. Die moeten energie opwekken voor circa 160.000 huishoudens. Later dit jaar kunnen inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland obligaties en aandelen kopen, zodat zij meeprofiteren van de opbrengsten van het windmolenpark. De verwachting is dat de windmolens de komende twintig jaar een rendement opleveren van bijna 150 miljoen euro.

,,Mijn cliënten hadden rond het jaar 2000 vergevorderde en minder vergevorderde plannen om op eigen grond windmolens te realiseren’’, vertelt advocaat Martijn van Dam, die de groep van 32 boeren bijstaat. ,,De gemeente vreesde destijds voor verrommeling van het landschap en wilde één groot plan, waarvoor veel draagvlak zou bestaan. Deze boeren hebben toen hun eigen windmolenplannen losgelaten en zich geschaard achter het plan van Westermeerwind voor een park langs de kust. In ruil daarvoor zouden zij meeprofiteren van de opbrengsten.’’

Minder profiteren

Nu het windmolenpark er eindelijk staat, vreest de groep boeren beduidend minder mee te profiteren dan hen vooraf is voorgeschoteld. ,,De afspraak is dat mijn cliënten, in ruil voor het opgeven van hun windmolenplannen, aandelen kunnen aanschaffen tegen kostprijs. Dit is destijds schriftelijk vastgelegd. Nu blijkt ineens dat Westermeerwind van deze afspraak af wil en dat mijn cliënten de aandelen voor een veel hogere commerciële prijs moeten kopen, net als ieder ander die wil participeren. Dat is niet de afspraak, daarom zijn we deze rechtszaak gestart.’’