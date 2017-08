Brand bij pizzeria op Urk, woningen korte tijd ontruimd

Waarschuwing blauwalg Dijkstrand en Staverse kade op Urk

11 augustus Vanaf vandaag (11 augustus 2017) heeft de OFGV een waarschuwing ingesteld voor blauwalg bij het Dijkstrand en de Staverse kade op Urk. Zwemmen in water waar blauwalg aanwezig is kan klachten geven zoals huidirritatie en klachten aan maag en darmen. Het water blijft toegankelijk, maar zwemmen is op eigen risico.