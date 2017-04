Brand in het Urkerbos op Urk

PVV wil meepraten in Flevoland

20 maart De PVV wil volgend jaar in alle Flevolandse gemeenten meedoen aan de verkiezingen. Almere is al zeker, hier zit de PVV al in de raad. ,,Ook voor Lelystad, Dronten en Urk ziet het er goed uit'', zegt Chris Jansen van PVV Flevoland.