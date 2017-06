CameraNU.nl uit Urk neemt belang in CameraTools.nl

CameraTools.nl heeft een showroom van vijfhonderd vierkante meter in Apeldoorn. Het bedrijf bestaat ongeveer tien jaar en heeft twintig mensen in dienst. De fysieke winkel van CameraNU.nl is gevestigd in Urk en heeft een oppervlakte van achthonderd vierkante meter. Het bedrijf groeide in de afgelopen veertien jaar explosief; van twee naar 95 werknemers.