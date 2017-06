De Jonge Jacob, een plaatje nu...

Hoekstra hoort alleen maar complimenten over de restauratie van De Jonge Jacob (de UK114). Het schip is eigendom van de Stichting Urker Botter. Fokke Geert Hoekstra bracht in 't Voorhuys in Emmeloord twee keer een ode aan Lennart Nijgh. De opbrengst van de concerten was bestemd voor het herstel van De Jonge Jacob. Daarnaast kwamen verschillende giften binnen. Totaal is er zo'n 15.000 euro opgehaald. '

,,Daarvan hebben we de meest schrijnende reparaties kunnen doen'', zegt Hoekstra. Dat wil zeggen dat het lek in de romp is gedicht en dat De Jonge Jacob weer is geschilderd in de kleuren uit de tijd dat Lennaert Nijgh er mee voer. Maar om het schip weer echt op te tuigen, is in totaal zo'n 25.000 euro nodig. Er moet echt iets gebeuren aan de schroefas en er moet een radarsysteem aan boord komen. ''Anders kan je niet varen met mist'', aldus Hoekstra.