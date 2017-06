De Noorloos broers van Urk winnen haringpresentatiewedstrijd

De wedstrijd op de Haringpartij is tussen een kleine tiental 'visdetaillisten'. Zij moeten zich aan de jury presenteren en zich onderscheiden met de mooiste haring en de beste presentatie. De troef van de gebroeders Noorloos: de Zuiderzeebalade zingen tijdens het schoonmaken van de haring, in een tent in Urker sferen. ,, Ja de kleuren en klederdracht van Urk waren een schot in de roos. Het zingen was een leuke trigger voor de jury, maar het belangrijkst blijft natuurlijk de goed schoongemaakte haring", zegt Arie trots. ,,Of ik kan goed zingen? Och... Op Urk kunnen we allemaal wel zingen..."