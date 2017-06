Doek valt voor Urker rockband Roadcrew: 'Ik had moeite met de rock 'n roll-levensstijl'

Wat is er gebeurd? ,,Ik wil niet in details treden. Er zijn wat zaken hoog opgelopen. Nee, er was geen ruzie. Maar het was genoeg om te stoppen. Ontzettend jammer, dit is een zure appel.''

Geen muzikale meningsverschillen?

,,Nee, dat heeft er niks mee te maken. We stonden voor de keuze: alles of niets. We hadden een optie op een tour, een echte tour met andere bands. We moesten besluiten of we 100 procent voor Roadcrew zouden gaan. En dat betekent dat je afscheid moet nemen van je werk en misschien ook wel je relatie. Ik heb tegen de andere jongens gezegd: hier houdt het voor mij op.''