Douane onderzoekt nog drie vissersboten uit Urk

Afgelopen weekend vonden douane, politie en FIOD 300 kilo coke op een Urker vissersboot. De kotter is in beslag genomen en ligt inmiddels in de haven van Den Helder. De drugs waren verpakt in tassen en hebben een straatwaarde van zo'n zes miljoen euro. De vijfkoppige bemanning is aangehouden. Het gaat om drie Nederlanders, een Pool en een Montenegrijn.