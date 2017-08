Dunkirk in première, grote vraag op Urk: ben ik in beeld?

Komen ze zelf in beeld? Is er een glimp van het dorp te zien in de blockbuster Dunkirk van regisseur Christopher Nolan? Heel Urk kijkt uit naar de film, waarin de vissersgemeenschap een hoofdrol speelde bij de 'making of'.

Gisteren stonden ze op de rode loper voor de wereldpremière van Dunkirk, mannen als Harry Styles en Kenneth Branagh. Een jaar geleden waren de hoofdrolspelers nog op Urk voor filmopnames op het IJsselmeer, even ten noorden van het vissersdorp.

Week

De vele figuranten uit Urk en wijde omgeving zullen nog een week moeten wachten tot ze met eigen ogen kunnen zien wat regisseur Christopher Nolan met het oorlogsverhaal heeft gedaan. Vanaf volgende week donderdag is de blockbuster in alle Nederlandse bioscopen te zien. Die avond beleeft een aantal figuranten op uitnodiging van de Stentor de première in de Emmeloordse bios van Movieskoop. Dan wordt de belangrijkste vraag van elke figurant beantwoord: ben ik in beeld?

Plankier

Eef de Vries uit Urk weet het een dagje eerder. Filmgigant Warner Bros heeft hem uitgenodigd voor de Nederlandse voorpremière woensdagavond in Amsterdam. ,,Leuk'', zegt De Vries. Hij was vanuit de gemeente Urk de spil richting de filmmakers, die vanaf het haventerrein werkten. ,,Ik ben natuurlijk ook heel nieuwsgierig of er iets van Urk te zien is. Er zijn opnames geweest op het plankier bij de haven, dus het zou zomaar kunnen.''

Bakvissen op Urk

De opnames vorig jaar trokken drommen mensen naar het vissersdorp. ,,Ik was elke dag wel even op de haven. Je zag heel veel mensen die iets hoopten te kunnen zien van de opnames, of van de vliegtuigen. De havenmeester heeft heel veel vragen gehad van mensen die wilden weten waar de opnames op het IJsselmeer nu precies waren. En of ze Harry Styles er konden zien.'' De (voormalige) zanger van boyband One Direction maakt in Dunkirk zijn filmdebuut. Zijn aanwezigheid trok vorig jaar veel tienermeiden naar Urk. Hij dook tot verrassing van velen nog op in het uitgaansleven van Zwolle.

Spanning