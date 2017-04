Eerste landscouts op Urk rennen door de modder en de regen

De scouting in Nederland stamt uit 1907. Waarom nu pas een groep op Urk? Het is een logische vraag, maar een duidelijk antwoord is er niet. ,,Er is in al die jaren nooit een concreet initiatief geweest. In de zomer heb ik het aangehaald en is er meteen werk van gemaakt. En met succes, want de opkomst van een scoutinggroep is nog nooit zo hoog geweest. In bijvoorbeeld Amsterdam-Zuid was een veel kleinere opkomst’’, vertelt Albert Jan Dijkshoorn, landelijk coördinator bij de afdeling scouting van het Leger des Heils.