Hoe #Urk tot reisverslag in Washington Post leidde

Toen Anneke van Urk een paar jaar geleden via Twitter in contact kwam met @RosskUrken uit New York had ze niet kunnen denken dat het zou leiden tot een uit de kluiten gewassen reisverslag over haar woonplaats in de Washington Post. Die van de Watergate-onthulling inderdaad. Vergelijkbaar met de New York Times. En toch hebben honderdduizenden lezers in de zondageditie van de Post kunnen lezen hoe journalist Ross Kenneth Urken via de hashtag Urk op Urk verzeild raakte. Een bezoek aan dit voormalige eiland is een aanrader, vindt hij, 'voor iedereen die houdt van bezoeken buiten de gebaande paden, charmanter dan Rotterdam of Amsterdam. Alsof het uit een sprookjesboek is komen vallen."

Vanwege zijn - Russische - achternaam Urken voorziet de Amerikaanse freelance-journalist al zijn tweets met de hashtag #urk. Dat viel diverse Urkers op en zo kreeg hij een schare volgers uit het vissersdorp, benieuwd als ze waren of naar die Amerikaan en zijn band met Urk. Langzaam maar zeker groeide zijn interesse in dat dorp 'op vijftig minuten van Amsterdam, maar waar je in een totaal andere wereld belandt'. Vooral met Anneke van Urk (57) ontstond een levendige correspondentie, die al snel via e-mail verliep, omdat de 140 tekens van Twitter wel erg beperkt waren.

En toen deed eind vorig jaar de gelegenheid zich voor om tijdens een (werk-)vakantie naar Europa een bezoek te brengen aan Urk. Op een zondag. Anneke verwelkomde hem met open armen. "Het is bij ons meestal een zoete inval. De deur staat altijd open en er is altijd eten en plek genoeg."

Het bezoek was op een zondag, de dag dat nagenoeg alle Urkers naar de kerk gaan. En juist dat was voor deze kosmopolitische schrijver deel van de charme van het dorp. De rust en de sfeer in het dorp raakten hem, alsook de charmante huizen en de vriendelijkheid waarmee de Urkers elkaar begroeten. "It's all honky-dory. Pleasantville on the IJsselmeer."

Ommelebommelestien

In zijn levendig en gedetailleerd geschreven artikel, waarin zelfs de Ommelebommelestien wordt genoemd, gaat hij dieper in op het verleden van Urk en het heden, waarin het voormalige eiland toch vaak net even anders is dan de andere dorpen en steden. Niet dat anders slecht is, vinden zowel Urken als Van Urk. Laatstgenoemde accepteert het als een feit. "Want het is toch gewoon zo."

"Amsterdam is misschien het bastion van liberalisme, maar Urkers lijken meer begaan te zijn met de wereld om hen heen", constateert Urken. Tijdens zijn bezoek wilde hij op zoek naar het ware gezicht van het dorp. Hij heeft die kunnen zien en beleven dankzij Anneke van Urk. Hij omschrijft haar als een bijzonder persoon, die haar huis openstelde voor een vreemde. Zelf wil ze daar niets van weten. Het is voor haar vanzelfsprekend.