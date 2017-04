Kindje op fiets aangereden op Urk

De bestuurster van de auto, een 70-jarige vrouw uit Tollebeek, is enige tijd aangehouden geweest door de politie. Na overleg met de officier van justitie is zij korte tijd later alweer op vrije voeten gesteld. Op het politiebureau heeft de vrouw een verklaring afgelegd.



De vrouw reed vanaf De Akkers richting de Piramideweg en kwam op de kruising met de Grote Fok in botsing met het kindje op een fiets. Hierbij kwam het jonge slachtoffer van links. Een opgeroepen traumahelikopter is niet ter plaatse geweest.



De kruising is enige tijd afgezet voor het uitvoeren van een sporenonderzoek. Inmiddels is de kruising weer vrijgegeven voor het verkeer.