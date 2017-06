Klederdracht, dikkoek en vis tijdens Urkerdag

Heel veel Urkers hadden - gehuld in klederdracht - een eigen terrasje ingericht waar zij vis bakten of rookten of hun oude ambacht uitoefenden. Of gewoon gezellig zaten. En heel veel Urkers gingen op de foto. Voor toeristen of voor de eigen fotograaf. Want in Urker dracht gaan, doe je maar een keer per jaar. Op de Urkerdag. En dan ben je daar best 'groos' op.