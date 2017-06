Motorrijdster vliegt bij Nagele over de vangrail en raakt zwaargewond

Bemanning Urker drugskotter blijft nog 2 weken in hechtenis

14 juni De bemanning van de kotter, die zaterdag in Harlingen is aangehouden met 300 kilo cocaïne, is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Het ging hierbij om drie mannen van Urk, een Montenegrijn en een Pool. Tijdens de zitting werd gehoor gegeven aan de wens van het Openbaar Ministerie om de mannen twee weken langer vasthouden.