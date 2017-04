Natuurgebied Urk omgeploegd, Flevolandschap doet aangifte

Het natuurgebied is met enige regelmaat doelwit van vandalisme. Al eerder werd er met quads, auto’s en motoren door het gebied gecrosst en vorige week nog werd een deel van het gebied, dat in totaal zes hectare groot is, verwoest door brand (naar alle waarschijnlijkheid is dat aangestoken).

Verbijsterd

Boswachter Arjan Boon van Het Flevo-landschap is verbijsterd: ,,Ik vraag me dan altijd af of de daders weten dat de schade verder gaat dan een stuk verbrand veld of diepe sporen in het gras. Juist in dit gebied en in deze periode broeden bijzondere vogels. Ook groeien hier voor Flevoland bijzondere planten. Daar mogen we trots op zijn. Maar deze flora en fauna is wel gebaat bij rust. Niet voor niets mag je dit gebied niet in.” Boon somt op: ,,In dit kruidenrijke natte grasland groeien planten als de rietorchis, het geelhartje en de kleine ratelaar. Er komen veel struweelvogels als roodborstjes en mezen, maar ook de zeldzame baardmannetjes, kleine karekiet en bruine kiekendief."