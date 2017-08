'Oeroud recept' Urker vistaart verzonnen door Twentse scholieren

In 2009 verzonnen ze in hun ogen ‘de smerigste taart ooit’ en plaatsten die op Wikipedia. Deze week kwam het smakelijke ‘bedrog’ na bijna tien jaar toch nog uit... De drie zaten op het Kottenpark in Enschede.

Vervelen

„Het was in de tijd dat scholen echt verplicht waren 1040 uur les te geven. Maar dat leidde ertoe, dat je vaak totaal zinloos een paar uur in een klaslokaal werd opgesloten om huiswerk te maken. Vaak zat je je gewoon te vervelen. Zo begonnen we gekke verhalen te verzinnen. En een paar hebben we op Wikipedia gezet. Die sneuvelden allemaal, omdat ze te ongeloofwaardig waren. Behalve dus die taart”, aldus Jamy, een van de drie bedenkers. Enschede FM sprak met hem, beluister het interview hieronder.

Quote Zo begonnen we gekke verhalen te verzinnen. En een paar hebben we op Wikipedia gezet Bedenkers van de Urker vistaart De drie Tukkers waren hun grap eigenlijk al een beetje vergeten, toen de topkoks Kranenborg en Jaspers erin 2011 mee aan de slag gingen in hun tv-programma Topchef. Elke week lieten ze de kandidaten een traditioneel recept uit één van onze 12 provinciën maken. „Maak dit precies na”, eisten de koks. „Geen fratsen...”

Wikipedia

Kranenborg en Jaspers hadden het echt van Wikipedia gehaald, erkennen ze. Van Essen: „We kwamen niet meer bij van het lachen. Heel serieus en met strakke gezichten stonden ze daar een Urker vistaart te maken. En niet de eerste de beste koks! Je gelooft je ogen niet.” De drie hebben er daarna niet bij stilgestaan om de pagina van Wikipedia te verwijderen.

Topchef Julius Japers neemt het sportief op. „Dit is echt een goede grap. Ik weet dat Wikipedia niet altijd klopt, maar ik had er nooit over nagedacht dat er ook dingen op staan die volkomen lariekoek zijn. We dachten: zuurkool met makreel en metworst? Nou ja, dat klinkt niet zo héél vies of onlogisch”, zegt de topkok op de website Munchies.

Verraden