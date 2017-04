PVV gaat meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen Urk

Ook in Rotterdam en de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand wil de partij dan in de gemeenteraad komen.

Momenteel is de partij van Wilders alleen vertegenwoordigd in de gemeenten Den Haag en Almere. In december kondigde Wilders al aan dat zijn partij in 2018 in zo veel mogelijk gemeenten mee wil gaan doen.