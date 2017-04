Religieuze-stemmers houden PVV uit Salland en van de Veluwe

PVV-meeuwen op Urk? Het verbaast hoogleraar Marcel Lubbers. Geert Wilders wil raadszetels veroveren in zestig gemeentes waar zijn aanhang groot is. Daar hoort Urk niet bij, weet Lubbers, specialist in radicaal rechtse partijen. Net als op de Veluwe en in Salland kiezen Urker stemmers liever voor 'christelijk'. ,,Mogelijk wil hij op Urk de competitie aangaan met de SGP'', denkt Lubbers hardop. ,,Want de SGP is ook behoorlijk kritisch ten opzichte van moslims.'' In dat opzicht lijkt de SGP op de PVV.