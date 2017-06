Ruzie uit Syrië zet zich voort op Urk

In Syrië konden ze al niet door één deur, en nu zitten vader en zoon met elkaar opgescheept in een kleine woning met twee slaapkamers in Urk. ,,Als hij thuis is, blijf ik boven”, vertelde de student tandheelkunde dinsdag in de Utrechtse rechtszaal over de ‘hoogoplopende spanningen’ in huis. Een rechtszaak tegen de gemeente Urk moet hem aan een nieuw onderkomen helpen.