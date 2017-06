Slachtoffers gasexplosie Urk betrekken gloednieuw huis

De eerste twee maanden na de explosies bivakkeerden Piet en Willy Tol in hun caravan op de plaatselijke camping. Dat was best te doen. Sindsdien zitten ze in een appartement boven een winkel. En dat bevalt minder goed. ,,Niks voor mij'', zegt Tol. ,,Ik mis m'n tuin, de vrijheid. We hebben geen last van de winkel, maar we moeten met veel meer mensen om ons heen rekening houden. Ik kan niet wachten om terug te gaan.'' Het stel moet nog even geduld hebben, over een week of vier kunnen ze verhuizen. Naar een gloednieuwe woning met gloednieuwe meubels en kasten met splinternieuwe kleding. Want ze zijn werkelijk alles kwijtgeraakt bij de explosies op 3 juni 2016.