Tieneridool Styles debuteert als filmheld

Begint tieneridool Harry Styles, bekend van de boyband One Direction en zijn hit Sign of the Times , aan een tweede leven als filmster? Zijn acteerdebuut in de oorlogsfilm Dunkirk mag er zeker zijn. ,,Hij was doodgewoon de beste kandidaat voor deze rol.''

Toen Harry Styles (23) vorig jaar op het IJsselmeer in de buurt van Urk voor het oorlogsdrama Dunkirk aan het draaien was, stonden aan de kust talrijke tienermeisjes smachtend te wachten op een glimp van hun idool. Taferelen die hij gewend was als lid van boyband One Direction. ,,Niets van gemerkt'', zegt de in een rood Hawaii-shirt geklede zanger kortaf in een vliegtuighangar even buiten Londen, waar hij enkele dagen voor de wereldpremière van Dunkirk de pers te woord staat. ,,Maar dat de fans mij niet hebben gezien, is niet zo verwonderlijk. Regisseur Christopher Nolan duldt geen pottenkijkers op zijn filmsets. Alles was helemaal afgeschermd, zodat iedereen gefixeerd kon zijn op zijn rol. Dat gold voor alle draaidagen.''

Volledig scherm Harry Styles bij de wereldpremière van Dunkirk © Getty Images Styles, die met zijn band vorig jaar een pauze voor onbepaalde tijd nam, is nog steeds een dankbaar doelwit voor zijn fanatieke fans. Zijn solohit van dit moment, Sign of the Times, zet de in Worcestershire geboren Brit alleen maar nadrukkelijker in de schijnwerpers. De journalisten die hem vandaag mogen interviewen is dan ook op het hart gedrukt de locatie in Duxford niet via sociale media prijs te geven. ,,Voor je het weet staan hier horden gillende tieners voor de deur'', zegt een vertegenwoordigster van de filmmaatschappij. ,,Dat kunnen we echt niet hebben. Zij moeten maar wachten op de galapremière van Dunkirk. Dan mogen zij Harry zo hard mogelijk toeschreeuwen als ze willen."

Jonge soldaat

Het ligt voor de hand om het filmdebuut van Styles toe te schrijven aan zijn enorme populariteit bij een jong publiek dat niet direct de doelgroep lijkt voor een film over de Tweede Wereldoorlog. Zijn aanwezigheid in de film zou die belangstelling wel kunnen aanwakkeren. Het popidool speelt de jonge soldaat Alex, nog steeds een tiener, die met honderdduizenden lotgenoten in mei 1940 als ratten in de val zitten op het strand bij Duinkerke. Een slachtpartij dreigt, de mogelijkheden om te evacueren zijn in eerste instantie tot mislukken gedoemd. Deels door de genadeloze bombardementen van de Duitse Luftwaffe.

Hoe kreeg de zanger zijn rol in dit prestigeproject? Regisseur Nolan geeft een verrassend antwoord. ,,Om je de waarheid te zeggen: ik had nog nooit van hem gehoord. Mijn kinderen kenden hem wel. Maar iemand wist dat hij acteerambities had en adviseerde mij om hem een auditie te geven. En, eerlijk is eerlijk, hij was de beste kandidaat voor deze rol. We hebben echt honderden jonge acteurs getest. Zijn aanwezigheid in de film heeft dus niets te maken met zijn status als idool. Harry heeft de jongensachtige uitstraling die voor deze rol nodig was. Veel van de Engelse soldaten in Duinkerke waren nog niet eens 20."

Realistisch beeld

Voor Styles was zijn filmdebuut een bijzondere ervaring. ,,Het was enorm intens. We kregen echt een goed idee welke verschrikkingen deze jongens destijds hebben doorstaan. De opnamen waren heel zwaar. Het water waarin we telkens belandden was ijskoud. We werden op geen enkele manier gespaard. De regisseur wilde een zo realistisch mogelijk beeld geven van wat zich destijds op dat strand en op zee heeft afgespeeld. De doodsangst van deze soldaten moest in onze ogen te lezen zijn. Ik hoop dat de kijker dit meekrijgt."

De eerste reacties op het optreden van Styles in Dunkirk zijn positief. Hij steekt niet slecht af bij de overige, vaak meer ervaren acteurs zoals Kenneth Branagh en Mark Rylance. En ook niet bij zijn generatiegenoten die minder bekend zijn dan de zanger maar ook stuk voor stuk overtuigen. Het ligt voor de hand om Styles te vragen naar zijn volgende filmplannen. ,,Natuurlijk smaakt deze rol naar meer", stelt de zanger, die volgend jaar muzikaal de handen vol heeft met een grote wereldtournee. ,,Ik heb het niet voor het zeggen, ik ben afhankelijk van wat mij wordt aangeboden. Als muzikant heb ik meer mogelijkheden om zelf mijn weg uit te stippelen. Ik durf geen voorspelling te doen over wat mijn eventuele volgende rol wordt."