Twentse grap met Urker vistaart krijgt smakelijk staartje

De taart die nooit bestaan heeft moet blijven... Er is een ware twist op internet uitgebroken over de door drie Twentse scholieren verzonnen Urker vistaart .

Fanatieke bezoekers van de online encyclopedie Wikipedia buitelen over elkaar heen om de taart van die site te verbannen, of juist te bewaren en te koesteren. Ook topkok Julius Jaspers wil dat de Urker vistaart in ere blijft. Hij heeft het recept op zijn eigen site gezet.

In 2011 bakte Jaspers met collega-topkok Robert Kranenborg het Urker vistaartje in hun programma Topchef. Maar het oeroude recept heeft nooit bestaan. Het is dus een verzinsel van drie scholieren van het Kottenpark in Enschede, die het larieverhaal in 2009 op Wikipedia zette. De tv-koks hadden het daar vandaan gehaald.

Sportief

In het populaire radioprogramma van Gerard Ekdom pleitte Jaspers gisteren sportief breed lachend voor behoud van de taart op Wikipedia. Sinds hij hem heeft gebakken, bestáát –ie immers ook. “Je kan van een hoax een lekker gerechtje maken. Ik zeg de Urker vistaart staat op de kaart, maar dan alleen pas vanaf 2011.”

De Twentse schelmenstreek duikt sinds donderdag in bijna alle kranten op en is onderwerp in tal van praatprogramma’s. De IJmuider vishandel ATL Seafood haakt er handig op in met hun reclame: “Deze week is de makreelfitel in de aanbieding. Wellicht een idee om er een Urker vistaart mee te maken”.

Onverbiddelijk

Maar de fanatieke aanhang van Wikipedia ziet er de lol minder van in. Nadat de grap is uitgekomen werd de pagina meteen genomineerd voor verwijdering, want: hoax. Daar kwam verzet tegen. Toch werd de pagina onverbiddelijk door een verwijderd. Maar niet voor heel lang. ‘Het verhaal’ van de taart is door anderen weer terug geplaatst, maar dan onder de rubriek humor en onzinverhalen. “Aangezien deze hoax zo lang heeft bestaan, dat deze een rol is gaan spelen in een aflevering van Topchef en er een volledig nieuwsartikel aan gewijd is (na 9 jaar), kun je stellen dat deze hoax een pagina verdient.”