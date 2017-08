Urker boot zinkt bijna voor Noorse kust, helikopter redt bemanning

Het schip 'Guardian' is van het Urker bedrijf Braveheart Marine. Kirsten Post bevestigt namens het bedrijf dat het schip in problemen kwam voor de Noorse kust. ,,De bemanning is gered. Zij verkeren in goede gezondheid en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee,'' aldus Post.

Drie Urkers

Volgens Post komen drie van de vijf bemanningsleden van Urk. Waar de twee andere bemanningsleden vandaan kwamen kon ze niet vertellen.

Directeur

Volgens de Noorse krant Fosna Folket was de motorruimte al volgelopen met water. Deze informatie kon Post niet bevestigen. ,,Er is nog heel veel onduidelijk. Onze directeur is direct naar Noorwegen gevlogen nadat bekend werd wat er is gebeurd. Hij is nog onderweg, omdat hij ook nog een stuk moet rijden naar een Noorse kustplaats.'' De bemanning wist een opblaasbaar reddingsvlot uit te gooien en daar in te klimmen. Een helikopter redde vervolgens de mannen uit het vlot.

Volledig scherm Bij de reddingsactie werd ook een reddingsvlot ingezet.

Rusland

De Guardian was onderweg voor een project bij Nova Zembla. Daarvoor moest er eerst worden gestopt in het Russische Moermansk. ,,Het is voor ons de vijfde keer dat wij hieraan meedoen. De vorige vier keer verliep alles zonder problemen,'' vertelt Post over de missie. Braveheart Marine zet vooralsnog geen nieuw schip in voor het project in de Barentszzee. ,,Dat gaat op de korte termijn niet zo makkelijk vanwege de Russische regelgeving.''

Afgesleept

Post kon vertellen dat het schip van 22 bij 7 meter na de reddingsactie niet is gezonken. ,,Ik heb gehoord dat het schip is afgesleept en nu in een Noorse haven ligt.''