Veiling kistje meischol eindigt boven een ton

Ontslagen werknemers eisen miljoen euro van zorggroep

8 juni Zorggroep Oude en Nieuwe Land moet een vergoeding betalen aan de 122 werknemers die ze eind vorig jaar in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland de laan uit stuurde. Dat was althans de eis donderdag van de vakbond FNV in een zaak bij de kantonrechter.