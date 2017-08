Vijf filmsterren: Dunkirk maakt doodsangst voelbaar

De speciale vertoning vond om 07.00 uur 's ochtends plaats in het Londense theater BFI IMAX. De locatie werd speciaal gekozen door Nolan die wilde dat de media bij voorkeur zijn film op het 70 mm IMAX-formaat bekeken. De impact van een dergelijke voorstelling is anders dan een reguliere bioscoopvertoning.

Nolan is dan ook een groot voorstander van een zo groot mogelijk filmformaat. De onderstaande filmrecensie is gebaseerd op het ideale formaat dat Nolan bij het maken van Dunkirk voor ogen stond.

Helaas kunnen Nederlandse filmliefhebbers niet van dit formaat genieten. In Nederland vertonen zes theaters de film op IMAX. De overige 114 zalen vertonen het gebruikelijke formaat. Pas over een maand vertoont het filmmuseum EYE in Amsterdam de 70 mm versie.

Volledig scherm Een beeld uit de trailer van Dunkirk. © RV

Intense actiescènes

,,Maar we hebben het alleen maar overleefd!'', stamelt een jonge soldaat na de massale evacuatie uit Duinkerke als hij na een barre tocht over zee weer voet op Engelse bodem heeft gezet. Toch worden hij en de honderdduizenden overlevenden als helden binnengehaald. Het besef van de bevolking is duidelijk: de jonge soldaten die dit drama overleefden zijn later hard nodig om het vaderland tegen de nazi's te verdedigen.

Regisseur Christopher Nolan heeft een bijzondere reconstructie gemaakt van de grootste ontsnapping uit de recente oorlogsgeschiedenis. Hij plaatst de kijker in het hart van het oorlogsgewoel. Nolan maakt de doodsangst van de geallieerden voelbaar, voornamelijk door toedoen van de constante aanvallen van de Luftwaffe die de geallieerden als ratten in een val kunnen afmaken.

Met spaarzame dialogen, intense actiescènes en verrassende camerastandpunten stelt Nolan de chaos, het leed en het heldendom van deze gebeurtenissen bijzonder realistisch voor. Hij omzeilt alle clichés van het genre: geen romantisch geneuzel, maar de keiharde realiteit. De kijker wordt de actie ingezogen. Dunkirk speelt zich af in de lucht, op het water en op het strand. De ervaringen van de de betrokken soldaten worden op deze drie fronten gevolgd.

Dunkirk is een visueel meesterwerk dat het best op IMAX 70 mm tot zijn recht komt. Helaas kan de 70 mm-kopie in Nederland pas over een maand bekeken worden in het Amsterdamse EYE dat er nu de voorkeur geeft om de sciencefictionklassieker 2001: A Space Odyssey uit 1968 van Stanley Kubrick in de bewuste zaal te draaien.

Regie: Christopher Nolan. Hoofdrollen: Tom Hardy, Harry Styles, Kenneth Branagh, Cillian Murphy en Mark Rylance.