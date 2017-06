Arriva erkent: personeelstekort is een probleem op Vechtdallijnen

De brandbrief van vakbond voor rijdend personeel VVMC over bezettingsproblemen op de Vechtdallijnen is bij Arriva niet als totale verrassing ontvangen. Sterker nog, Arriva-directeur Anne Hettinga onderschrijft de problemen die door het personeel van de Vechtdallijn aangekaart worden.

,,Er is echt in de sector een groot probleem van krapte op de arbeidsmarkt. Niet alleen Arriva, maar ook Nederlandse Spoorwegen en Syntus hebben te maken met problemen om vacatures überhaupt in te vullen."

Machinisten

Het is zelfs erger, ook op de andere treindiensten van Arriva is er een bemensingsprobleem. Met name van stewards, maar ook machinisten zijn er eigenlijk niet genoeg. ,,We doen er alles aan om maar over te brengen dat het werken op de trein een mooie job is. Dat is ook een taak van de bonden", kaatst Hettinga de bal enigszins terug.

Hettinga erkent dat er druk is op de organisatie. ,,We hebben te weinig mensen en kunnen überhaupt weinig mensen vinden."

Hettinga meldt dat Arriva zeker 50 mensen nodig heeft. ,,Het zou mij een lief ding waard zijn als we 50 mensen vast aan kunnen nemen. Dat wordt op dit moment op tijdelijke basis worden ingevuld of zelfs helemaal niet kan worden ingevuld omdat ze er niet zijn. Dat leidt er toe dat mensen overuren moeten maken of geen vrije dagen op kunnen nemen, het wringt aan alle kanten."

Arriva weet voldoende machinisten in te zetten om de treinen te laten rijden. ,,Maar het klopt dat er af en toe te weinig stewards zijn, daar heeft Eiberts (VVMC-vakbondsleider, red.) gewoon gelijk in. We gaan nooit zo ver dat de veiligheid in het geding komt, dan gaan we gewoon niet rijden. We nemen geen risico’s als het om veiligheid gaat."