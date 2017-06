Bikkels skeeleren 400 km-lange monstertocht

De bebloede knie van deelnemer Jan Hakkers uit Hardenberg hoefde alleen maar een beetje schoongemaakt te worden. ,,Ach, het stelt niet veel voor. Een valpartijtje. Ik ga straks gewoon weer door”, zegt de duursporter. Zijn skeelers heeft hij even uitgedaan, maar vlak voor de omroepwagen iedereen weer in het peloton dirigeert voor de volgende etappe bindt hij ze snel weer onder. Ook Jan de Weerd uit Nieuwleusen loopt op zijn schoenen met zijn skeelers in de hand. ,,Ik was even thuis geweest, want er was iets stuk aan mijn skeeler. Ik woon hier tegenover”, vertelt de sportieve senior. Hij rijdt vaker dit soort monstertochten. ,,Maar het gaat vandaag nog niet zo goed als eerder. Ja, ik heb vorig jaar mijn nier gedoneerd aan mijn vrouw, en dat merk ik nu een beetje. De conditie is iets minder, maar het plezier zeker niet.”