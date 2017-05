Bonnenregen in Vechtdal bij controles op klachtwegen

Video Geen zevende lands­kam­pi­oen­schap op rij voor handbalsters Dalfsen

16:14 De handbalsters van Sercodak Dalfsen zijn er niet in geslaagd om voor de zevende keer op rij landskampioen te worden. VOC uit Amsterdam was over drie duels te sterk voor de ploeg van Peter Portengen. De Amsterdammers wonnen in de allerlaatste seconde het derde duel met 24-23 en sleepten daarmee de titel in de wacht.