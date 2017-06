Buurtschappen praten inwoners bij over glasvezel

Om de inwoners van buurtschap Varsen bij Ommen de laatste actuele informatie te geven over de mogelijkheid zich aan te laten sluiten op het glasvezelnet en daarmee snel internet in huis te halen, heeft Plaatselijk Belang een extra voorlichtingsbijeenkomst uitgeschreven.

Maandagavond 3 juli kunnen Varsenaren en andere belangstellenden zich in kampeerboerderij De Arendshorst door Marc Crans van Hello World uit Rijssen en Rico Magsino (Voscomtronics Ommen) tot in detail bij laten praten over het hoe en wat van een glasvezelaansluiting.

Oude aanmeldingen

Eigenaren van woningen en bedrijven in de buitengebieden van de Vechtdalgemeenten Ommen en Dalfsen die nu nog geen (internet)kabel in huis hebben en glasvezel gratis tot in huis willen laten ingraven, moeten zich hiervoor uiterlijk 23 juli aanmelden bij Glasvezel Buitenaf. ,,Iemand die zich al eens eerder inschreef voor glasvezel moet dat opnieuw doen. Oude aanmeldingen zijn niet meer geldig. De lopende campagne van Glasvezel Buitenaf in het Vechtdal is de enige mogelijkheid. Als tenminste de helft van alle inwoners op ons platteland dat doet gaat de schop hier dit jaar nog de grond in," benadrukt de werkgroep Breedband Varsen nog maar eens.