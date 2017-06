Ierse bende zorgt voor opschudding bij restaurant Oudleusen en camping Beerze

Video Bikkels skeeleren 400 km-lange monstertocht

16:12 405 kilometer skaten van Groningen naar Maastricht, in twee dagen. De Super Challenge Skate Tour Groningen Maastricht is vrijdagmorgen bij het krieken van de dag gestart in Kardinge in Groningen. Toen de 140 skeeleraars om 11.00 uur in Nieuwleusen hun derde pauze van de dag hielden, zaten de eerste ruim 100 km al in de benen. Toch zag de groep sportievelingen er nog heel fris uit. Ze kwamen aan, omringd door begeleid op de fiets, motoren, een omroepwagen en met een royale toerbus als ‘bezemwagen’.