Dubbel pech: motorongeval zet streep door afspraak met burgemeester Hardenberg

Zorgen om veiligheid Handelsweg in Lemelerveld

5:00 Bewoners van de Handelsweg in Lemelerveld maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Reden is de komst van de aansluiting van de N348 op het bedrijventerrein . In een brief aan de gemeenteraad van Dalfsen spreken ze hun zorgen uit.