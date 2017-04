Duitse toeristen vermaken zich in het Vechtdal; ,,Wir lieben Holland.”

Gevaarlijke wieken: molens Ommen en Vilsteren stilgezet

15 april De Vilsterse Molen en de Konijnenbeltsmolen in Ommen zijn door mogelijke gebreken aan de roeden op last van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stilgezet. De twee maalmachines staan op een lijst van 48 molens die werken met zogenaamde deelbare molenroeden. Uit onderzoek blijkt dat er iets mis is met de boutverbinding, waardoor niet met zekerheid valt te zeggen of de wieken goed blijven zitten.