Eierschappen deze week weer gevuld

Supermarkten verwachten dat in de loop van de week eieren weer volop leverbaar zijn. Het afgelopen weekeinde waren de schappen in nagenoeg alle winkels van vanwege het gifei-schandaal leeg.

De schappen worden de komende dagen weer gevuld met eieren. Woordvoerder Menno van der Vlist van Albert Heijn: ,,Ik verwacht dat we in de loop van de week onze winkels weer bevoorraad hebben. Hoe snel het precies gaat, kan ik niet zeggen. We zijn niet de enige, alle supermarkten melden zich nu bij de pakstations voor nieuwe voorraden eieren.’’

De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) kwam vorige week met steeds nieuwe codes van met fipronil besmette eieren. Voor de winkels was het keer op keer aanleiding voor een nieuwe terugroepactie. De eierschappen in veel supermarkten lagen er hierdoor de afgelopen dagen verlaten bij.

Zo heeft Albert Heijn van zijn 38 eiervarianten er eerst veertien, later nog eens elf en zaterdag nog één teruggeroepen. Volgens Van der Vlist is de eierverkoop wat gedaald als gevolg van de lege schappen en door voorzichtigheid bij consumenten. ,,We krijgen regelmatig verontruste klanten bij onze servicebalies. Als ze eieren hebben die onder de terugroepactie vallen, krijgen ze hun geld terug.’’

Vrijwillige melding

Zaterdag liet de voedsel- en warenautoriteit weten bij nog eens veertien kippenboeren het bestrijdingsmiddel fipronil te hebben gevonden. Het ging om pluimveehouders die niet voorkwamen in de administratie van Chickfriend, maar wel zaken gedaan hebben met de verdachte bloedluisbestrijder. De bedrijven meldden zichzelf. De NVWA werkt de lijst van eieren met fipronil doorlopend bij. Mogelijk melden zich nog meer bedrijven vrijwillig. Dit kan tot nieuwe terugroepacties leiden bij supermarkten.

Omringende landen

Het gifeischandaal houdt ook in de ons omringende landen de gemoederen bezig. In Duitsland en België zijn ook eieren uit de winkels gehaald. Belgische oppositiepartijen willen een spoedzitting met de bevoegde ministers meldde de Vlaamse krant De Morgen zondag. De oppositie vindt dat het voedselagentschap FAVV het onderzoek naar fipronil, dat al loopt sinds begin juni, te lang geheim heeft gehouden. Ook had de FAVV eerder maatregelen moeten nemen. Volgens het NRC kocht het Nederlandse bedrijf Chickfriend bewust bij zijn vaste Belgische leverancier Poultry Vision een middel gekocht dat het verboden gif fipronil bevat. De bedrijven gaven het op facturen een andere naam: 'fypro-rein’.

Frankrijk