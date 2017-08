Glasvezel buitengebied Vechtdal: nu of nooit

Met nog een laatste week voor de boeg staat het percentage aanmeldingen voor glasvezel in het buitengebied van Ommen, Dalfsen, Nieuwleusen en een klein stukje Zwolle op 31 procent. Omdat voor het doorgaan van het project aanstaande maandag een percentage van 50 procent nodig is, zet Glasvezel Buitenaf in de laatste week een eindsprint in.

De honderd vrijwillige ambassadeurs gaan langs de deuren, providers doen een ultieme oproep en advertenties in kranten moeten de noodzaak van glasvezel andermaal duidelijk maken. En Kamerlid Maurits von Martels wordt ingezet om zijn netwerk te benutten.

Voorvechters

,,Welhaast een militaire operatie, ook omdat we per straat kunnen zien wie is aangesloten en wie niet", omschrijft Peter Swager als een van de lokale voorvechters. ,,We zitten nu rond de dertig procent. Dat lijkt enigszins weinig, maar het gaat gelijk op met de trend in gebieden met een vergelijkbaar glasvezeltraject. De laatste week is veel mogelijk."

Actiepamflet

Glasvezel Buitenaf stelt in een actiepamflet aan bewoners van het buitengebied dat glasvezel de komende jaren even onontbeerlijk wordt als elektriciteit en stromend water. Een snelle verbinding vergroot de leefbaarheid, en Swager haalt een persoonlijk voorbeeld aan. ,,Mijn moeder van 89 heeft sinds vorige week een mailadres. Daarmee kon ze naar een filmpje van haar achterkleinkind kijken. Zonder snelle internetverbinding gaat je dat in het buitengebied niet lukken." Maar ook op het gebied van publieke dienstverlening, onderwijs voor kinderen of agrarische bedrijfsvoering is glasvezel onmisbaar, stelt Swager. ,,Het gaat nu om de laatste procenten."

Investeringsfonds

Voor het glasvezel gingen ze in Ommen en Dalfsen in zee met investeringsfonds en leverancier CIF. Later sloot ook Nieuwleusen zich daarbij aan. Afgelopen winter kwam CIF vanwege te hoge kosten echter met een ander voorstel, dat niet zonder protest door de eerdere initiatiefnemers werd geaccepteerd.

Cynisch