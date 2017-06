Ierse bende zorgt voor opschudding bij restaurant Oudleusen en camping Beerze

Aanhoudingen leverde het donderdagavond uiteindelijk niet op, maar de intimiderende opstelling van de zogenaamde Irish Travellers bezorgde de politie in het Vechtdal flink wat werk. Eerst zorgde een groep van zo'n vijftien Ierse personen voor deining bij restaurant Roadrunner in Oudleusen, later werd ze de toegang tot camping De Beerze Bulten ontzegd.

Vermoedelijk gaat het om de malafide klusjesmannen die in de regio woekerprijzen hanteren voor het reinigen van dakgoten, het lappen van ramen en het aanleggen van opritten. Soms ongevraagd en anders onder zware druk richting de woningeigenaar. Het geleverde werk is daarbij vrijwel altijd ondermaats.

,,I'll break your neck!"

,,Maar nu hebben ze blijkbaar ook een andere manier gevonden", zegt Jurrian Visscher, eigenaar van Roadrunner, pal aan de N340 bij Oudleusen. Hij zag aan de kentekens van de BMW, enkele campers en een Landcruiser dat het om Ieren ging. ,,Ze liepen op een gegeven moment kriskras door de zaak. Een paar zorgden voor verwarring, zodat anderen eventueel wat konden meenemen. Ik heb de kassalade gelijk verstopt, maar ze dachten wel even een lamp mee te nemen. Met het personeel en mijn vader hebben we ze weg gekregen. Toen ik buiten een foto wilde maken werd ik nog bedreigd. 'I'll break your neck' , riep er eentje. 'Dat doe je maar één keer', zei ik. Toen ze hoorden dat de politie onderweg was gingen ze er vandoor."

Interesse in inventaris

In Oudleusen stapten eerst twee leden van de groep - wellicht familie, maar zeker goede bekenden - naar binnen om wat te vragen over de menukaart. Even later veranderden ze van gedachten, waarna de rest van de groep naar binnen stiefelde om de inventaris eens van dichtbij te bekijken. Een beproefde methode om wat te stelen, denkt Visscher, die anderen wil waarschuwen voor de rondtrekkende Ieren.

Beerze Bulten

Agenten troffen hetzelfde gezelschap even later aan bij camping De Beerze Bulten. Daar zochten de Ieren onderdak, maar eigenaar Gerrit-Jan Hagedoorn stak er een stokje voor en belde eveneens de politie. ,,Er gaan verhalen dat ze voor één nacht boeken, maar uiteindelijk niet meer vertrekken. Geloof me, je wilt echt niet met deze mensen op een veldje staan. Eerst melden twee nette dames zich bij de receptie. Toen ze te horen kregen dat we ze niet toe zouden laten werd het onaardig."

In het snotje houden