Nieuwe waarschuwingstekens op N348 en N377

Iedereen mag solliciteren, maar niet te veel alstublieft

14:24 Leeftijd is geen onderwerp van gesprek geweest bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Ommen. Als hij of zij maar onder de 64 jaar is. Want Ommen wil immers nu eindelijk een burgemeester die de volle periode van zes jaar uitzit. Burgemeesters worden als ze 70 zijn van rechtswege uit het ambt ontslagen, legde Commissaris van de Koning Ank Bijleveld toen ze de profielschets voor de nieuwe burgemeester tijdens een speciale raadsvergadering in ontvangst nam. De vacature wordt opengesteld van 15 juni tot en met 6 juli.