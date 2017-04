Ruim 100 laadpalen nodig in Vechtdal

In 2020 zou de provincie Overijssel een netwerk moeten hebben van laadpalen voor elektrische auto's. Daarvoor werkt de provincie samen met Cogas, Rendo en Enexis. Alle gemeenten kunnen hieraan meedoen, per laadpaal moeten ze een maximale bijdrage van 250 euro doen.

Elektrisch rijden groeit, naar verwachting rijden er in 2020 in Nederland minimaal tweehonderdduizend stekkerauto's rond. Elektrische rijders die niet kunnen parkeren en laden op eigen terrein zijn voor het laden van hun auto's aangewezen op de openbare ruimte. Gemeenten zijn eigenaar en beheerder en hebben dus een taak in het mogelijk maken van laadpalen.

Laadpunten

Uit een grofmazige analyse van de plannenmakers blijkt dat in Hardenberg in 2020 68 openbare laadpalen benodigd zijn. Voor Ommen gaat het om 20 laadpalen en in de gemeente Dalfsen is behoefte aan 23 palen, totaal gaat het om 111 palen. Elke laadpaal die geïnstalleerd zal worden heeft twee laadpunten en wordt geplaatst tussen 2 parkeerplaatsen.

Gemeentelijke bijdrage

De totale projectkosten van naar schatting 1.200 euro per laadlocatie worden verder gedekt uit bijdragen van netwerkbedrijven, de Green Deal 'publiek toegankelijke elektrische laadinfrastructuur' en de provincie. De bijdrage van de gemeente van 250 euro per laadlocatie is een maximum. De bijdrage kan lager uitvallen als de aanbesteding van het project lager uitvalt.