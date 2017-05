Storing treinverkeer Zwolle - Ommen voorbij

Bezoekers die met de trein vanuit het Vechtdal naar het bevrijdingsfestival in Zwolle hadden vanmorgen te maken met een iets langere reistijd. Een storing legde het treinverkeer tussen Zwolle en Ommen plat. De storing duurde al met al een uurtje, want tegen 12:00uur werd gemeld dat de storing voorbij was.