Visbakkers in de race voor Kibbeling Cup

Recylebedrijf Balkbrug onder vuur

15:38 Het bedrijf heeft geen vergunningen, de activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan en er is geen gedoogbeschikking afgegeven. Toch opereert de het grind recyclebedrijf Jacobs Groep in Balkbrug met medeweten van de gemeente Hardenberg al vijf jaar aan De Pol in Balkbrug. Vanavond doen omwonenden Jasper Lubbers en Harry Post hun ongenoegen over de situatie uit de doeken in de uitzending van De Monitor van KRO-NCRV om 22.35 uur op NPO2.