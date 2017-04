Zangtitel voor Robin Harsmolle

Robin Harsmolle is lid van Kleintje Kunstkring, de jeugdafdeling van muziektheater VAKK. Zoals te doen gebruikelijk tekende VAKK voor de organisatie in Dedemsvaart. Met de winst van de wisselbeker en een medaille schaart Harsmolle zich in een illuster rijtje winnaars. De eerste in de rij (bij het 200-jarig bestaan van de toenmalige gemeente Avereest) was Mariska Schagen, gevolgd door Jeanine Willems, Harry Bijker en Ferdinand Coppens.

Zoektocht

Una Voartse Voce Particulare is de tweejaarlijkse zoektocht naar bijzonder zangtalent waarbij de deelnemers een nummer mogen kiezen uit opera, operette of musical. In de Gashouder zorgde toetsenist Luko Hans voor begeleiding. Zowel een jury als het publiek hadden inbreng bij de stemming.

Secretaris Henk Kok maakte in de Gashouder bekend dat het concept van de zangwedstrijd in 2019 wordt bijgesteld: ,,De wedstrijd was nu exclusief voor inwoners van de gemeente, in de toekomst willen we de wijde regio erbij betrekken. We willen namelijk geen talent laten lopen.’’ In 2019 zit Robin Harsmolle in ieder geval in de jury, onderdeel van haar overwinning.