Zweefvliegclub Lemelerveld dupe van routes naar Lelystad Airport

Dalfsen krijgen jongerenplek in stationsgebied

26 juni De Jeugd Ontmoetingsplek (JOP) in Dalfsen komt dan toch in het stationsgebied te staan. Alleen niet voor een door wethouder Jan Uitslag (CDA) voorgestelde periode van twee jaar, maar eerst voor zes maanden. In de tussentijd wordt gezocht naar een definitieve locatie, waarbij het logisch lijkt dat als het stationsgebied bevalt dit terrein wordt gehandhaafd. Het ingediende voorstel van de ChristenUnie om het eerst maar eens te proberen werd vanavond door een raadsmeerderheid gesteund.